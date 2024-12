Astro de 'Crocodilo Dundee' morre com mais de 90 anos

O crocodilo Burt, um dos animais que aparece no filme Crocodilo Dundee, da década de 80, morreu no último domingo (22) com mais de 90 anos.

O que aconteceu

A morte foi divulgada nas redes sociais do criadouro de crocodilos Crocosaurus Cove, localizado na cidade de Darwin, na Austrália. "Capturado na década de 1980 no rio Reynolds, Burt tornou-se um dos crocodilos mais reconhecidos do mundo, aparecendo em 'Crocodilo Dundee' e ajudando a moldar a imagem da Austrália como uma terra de beleza natural e vida selvagem inspiradora."

O animal chegou ao criadouro em 2008 e fez sucesso no filme em 1986. "Embora a sua personalidade pudesse ser desafiadora, foi também o que o tornou tão memorável e amado por aqueles que trabalharam com ele e pelos milhares que o visitaram ao longo dos anos."