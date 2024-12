Rodrigo Faro comemora recuperação de Vera Viel após retirada de tumor

No início do mês, Vera Viel mostrou sua cicatriz e contou mais sobre o tratamento. "Minha cicatriz representa a minha fortaleza, ela me faz lembrar que sou mais forte do que eu imaginava, ela é a marca da prova de que um dia fui capaz de vencer o que já me tentou destruir."

Ela é a marca eternizada na minha pele e na minha alma Vera Viel

A apresentadora disse ainda que o processo tem sido "dolorido" e mostrou o cuidado com a pele. "Faltam 7 sessões de radioterapia para terminar, de ontem pra hoje tenho sofrido um pouquinho mais com as reações na pele, o processo é dolorido, mas a vitória será grande em nome de Jesus."