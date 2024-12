Animes para maratonar: veja 10 lançamentos que você deixou passar em 2024

"Trillion Game"

Anime "Trillion Game" Imagem: Divulgação/Madhouse

Do mesmo criador de "Dr. Stone", "Trillion Game" é uma história sobre dois colegas de escola que utilizam seus conhecimentos de mente humana e tecnologia para entrar no "show do trilhão" do empreendedorismo. Em meio a muitas rasteiras, postagens no LinkedIn e cifras bilionárias, eles tentarão levar sua empresa ao topo do mundo com um faturamento de um trilhão de dólares. É uma proposta tão inusitada que é incrível. (Disponível na Crunchyroll)

"Magilumiere: Companhia Das Garotas Mágicas"

Anime "Magilumiere" Imagem: Divulgação/J.C.Staff

E se o trabalho de caçadoras de monstros fosse CLT? Essa é a proposta de "Magilumiere: Companhia Das Garotas Mágicas", anime sobre uma startup de garotas mágicas que combate monstros em troca de pagamento. A dupla de protagonistas é composta por uma moça experiente na profissão e uma garota tímida com uma memória absurdamente boa, e o anime encanta com ótimas cenas de ação e discussão sobre empregos mais saudáveis para os trabalhadores. (Disponível no Prime Vídeo)