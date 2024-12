Roteirista de 'Senhor dos Anéis' defende protagonista mulher em novo filme

"O Senhor dos Anéis: A Guerra dos Rohirrim", que chegou aos cinemas brasileiros no começo de dezembro, aborda a história de Rohan, o reino de guerreiros cavaleiros com aparência viking, que se destacaram no filme de Peter Jackson de 2002 "O Senhor dos Anéis: As Duas Torres".

O novo longa é um anime que se inicia com o lorde Freca conspirando para casar seu filho com a princesa Hera, a filha do rei de Rohan. Quando o monarca rejeita a oferta, Freca se rebela contra o trono, mas é abatido. Exilado, o filho promove uma rebelião que desencadeia uma guerra catastrófica no reino. No entanto, Hera é obrigada a liderar seu povo à sobrevivência quando o rei é derrotado.

Diferente do que acontece nas trilogias de "O Senhor dos Anéis" e de "O Hobbit", o autor R. R. Tolkien não foi 100% o responsável pela criação da personagem principal. Ao contrário: ela apenas aparece em apêndices escritos no terceiro livro da série. Para encontrar, procure por: apêndices, apêndice A: Anais dos Reis e Governantes, II A Casa de Eorl.