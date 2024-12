Modelo brasileira está grávida do primeiro filho com Vincent Cassel

Narah Baptista, 28, compartilhou com os seus seguidores que está grávida do seu primeiro filho com o ator francês Vincent Cassel, 57.

O que aconteceu

A modelo brasileira publicou fotos em que mostra a barriguinha de grávida. "Mainha te espera. Ps.: fotos tiradas pela voinha."

Em outras imagens, Narah aparece se refrescando à beira da piscina. O casal espera o primeiro filho.