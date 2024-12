MC Cabelinho usa camisa com nome de nova namorada durante show

MC Cabelinho, 28, usou uma camiseta com o nome da sua nova namorada, Giovanna, para curtir um show do Sorriso Maroto, no último sábado (21), no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

O cantor mostrou em seu perfil no Instagram o momento em que dança usando a camisa personalizada. "Giovanna", diz o nome escrito na camisa.

O vídeo foi compartilhado dias depois do cantor postar foto beijando a parceira. O músico não mostrou o rosto da moça de cabelos loiros, que apareceu de costas abraçada no cantor.