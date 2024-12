Iza diz que Yuri é presente na vida de Nala: 'Fez escolha de ficar próximo'

Ela é um amor de criança, tranquila. Hoje, ela dorme bem e tem 4,750 kg e 56 centímetros.

Criança nasceu quando a cantora atingiu a 38ª semana de gravidez. "Eu tava com 38 semanas e meu ginecologista entendeu que minha pressão estava começando a dar uma oscilada. Então, a gente seguiu as orientações médicas e fiz uma cesária. Foi muito bonito, tava todo mundo cantando Stevie Wonder."

Iza tem vivido com "múltiplas Iza's" desde a chegada de Nala ao mundo. "Eu acho que a popstar, a mãe, amiga e a filha, todas elas se encontram e a Nala quem determina quem começa o turno. É a primeira vez dela aparecendo na TV."

Artista celebra ter o apoio familiar para vencer os altos e baixos da fase do puerpério. "São altos e baixos. A gente lida com muitos hormônios. O que eu enfrentei foi muita mudança de humor. Ora eu tava super bem, ora tava super sensível. Eu precisei da minha terapia e da minha rede de apoio de mulheres da minha família pra partilhar dessas experiências."

Olha, eu sei que muitas mulheres conseguem fazer isso [de criar] sozinha por necessidade, né? Mas eu tenho essa benção de ter os quatro avós superdisponíveis e minhas tias.

Nala não será pressionada para ter uma vida pública como o país, segundo Iza. "Ao mesmo tempo que fico encantada com o carinho, eu me preocupo. Eu escolhi ser uma pessoa pública e quero que ela escolha a dela também."