Gusttavo Lima segue internado, mas mantém agenda de shows, diz assessoria

Gusttavo Lima, 35, segue internado para tratar dores abdominais, mas mantém sua agenda de shows para este final de ano.

O que aconteceu

"Até o momento, a agenda dos próximos shows segue mantida", disse a assessoria do sertanejo a Splash.

Lima tem shows previstos para os dias 28 e 29 de dezembros em cidades do interior de São Paulo. Em 30 de dezembro ele tem show marcado em Fortaleza (CE), e no 31 deverá se apresentar no Réveillon de Aracaju (SE).