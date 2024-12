Gusttavo Lima permanece internado e sem previsão de alta, diz assessoria

Mais cedo, a assessoria de Gusttavo confirmou a Splash que ele mantém sua agenda de shows para o final deste ano. Ele tem shows previstos para os dias 28 e 29 de dezembro em cidades do interior de São Paulo. Em 30 de dezembro ele tem show marcado em Fortaleza (CE), e no 31 deverá se apresentar no Réveillon de Aracaju (SE).

Gusttavo Lima cancelou apresentação no Festival VillaMix, que aconteceu no sábado (21), em São Paulo. Ele precisou ser hospitalizado na capital paulista após sentir desconforto gastrointestinal.

Andressa Suita, que estava em Miami, nos Estados Unidos, retornou ao Brasil para ficar ao lado do marido. A assessoria não informou se ela já está em São Paulo.