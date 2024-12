César Tralli conheceu Ticiane Pinheiro em um salão de beleza: 'Engraçado'

César Tralli, 53, contou como conheceu a esposa, Ticiane Pinheiro, 48, durante participação do casal no Altas Horas do último sábado (21), na Globo.

O que aconteceu

O apresentador do Jornal Hoje contou que conheceu a esposa em um salão de beleza. "A gente se conheceu em um salão de beleza. Engraçado, né?"

Serginho Groisman questionou como foi e Tralli pediu para a esposa detalhar. "Conta aí, vai Tici. Eu sou meio envergonhado."