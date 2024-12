Vida de Celeste muda drasticamente a partir de hoje em 'Garota do Momento'

Vera (Tatiana Tibúrcio), por sua vez, desconfia de que Mauro não é Genoca (Caio Manhente) e decide guardar as cartas do rapaz misterioso. Essa atitude, mais adiante, vai ajudar Celeste a descobrir toda a farsa.

Também neste episódio, Ronaldo tenta demitir Mauro, que ameaça revelar a Celeste que foi ele quem sugeriu que o rapaz se passasse por Genoca.

Lembrando que em breve, Celeste conhecerá Edu, sem saber que é ele o verdadeiro Genoca. Os dois se apaixonarão à primeira vista.

Edu (Caio Manhente) e Celeste (Débora Ozório) em 'Garota do Momento' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda no mesmo capítulo...

Beto se desespera com a troca das datas, e Beatriz se oferece para ajudá-lo. Marlene cobra de Juliano seu reconhecimento pela fórmula do sabonete. Juliano furta uma joia de Maristela para pagar a festa de lançamento do novo sabonete, e Basílio descobre.