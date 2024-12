Por onde anda Pedro Leonardo, filho primogênito do cantor Leonardo

Pedro Leonardo, 37, não aparece tanto na mídia quanto outros filhos do cantor Leonardo, 61. Mas o primogênito comanda um programa de televisão na emissora afiliada da Rede Globo em Campinas (SP).

Como está Pedro Leonardo

Pedro Leonardo é apresentador do Mais Caminhos, na EPTV. "Estou lá muito feliz. É um programa só de notícias boas. Temos música, já tivemos culinária, histórias de vida. Mostramos tudo o que tem de bom no interior de São Paulo e no sul de Minas, na região de Varginha."

Ele conta que seu jeito e seus bordões já estão no imaginário dos telespectadores. "O melhor de trabalhar no Mais Caminhos é que eles permitem que eu seja eu."