De atriz pornô a dona de casa: os perfis que 'bombaram' no OnlyFans em 2024

Mags.IRL

Maggie McGehee é uma cosplayer estadunidense. Após viralizar caracterizada de Spider Gwen, ela acumulou mais de 7 milhões de curtidas na plataforma com fantasias de diferentes personagens antes de desativar o perfil.

Ginny Potter

Produtora de conteúdo estadunidense tem mais de 5 milhões de curtidas no OnlyFans e não cobra dos assinantes. Ela criou uma segunda conta, com mensalidade de US$ 15 (R$ 90), para divulgar conteúdos gravados no período de sua gravidez.