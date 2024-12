'Mania de Você': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 23/12 a 28/12

Rudá desconfia de Iberê. Berta demite Sirlei. Volney se nega a contar a Diana sobre o motivo de ter vários documentos falsos. Hugo diz a Robson que o admirador secreto de Fátima deve trabalhar no resort. Fátima estranha o bilhete que recebeu do admirador secreto. Rudá deixa claro para Filipa que sua intenção é ficar com Viola. Filipa expulsa Rudá de sua casa. Daniel revela a Michele que está com receio de se prejudicar, caso seja obrigado a fazer as mudanças no projeto Albacoa 2. Mavi procura Filipa e oferece vingança contra Rudá.

Sexta-feira, 27 de dezembro

Viola não toma o comprimido dado por Dulce. Michele deixa Daniel devastado ao dizer que ama Cristiano. Fátima fica arrasada ao ver que foi enganada por Robson. Rudá fica surpreso ao saber que Filipa não irá mais viajar. Diana aconselha Fátima a se separar de Robson. Iarlei incentiva Gael a se declarar a Fátima. Wagner pede Dhu em casamento, e Edmilson escuta. Berta ameaça demitir Leidi, ao ouvir a funcionária destratando Ísis. Berta comunica a Mavi que só investirá no Albacoa 2 se tiver o controle acionário. Filipa sente ódio por Rudá ao ouvi-lo dizer que Viola é o amor de sua vida. Filipa aceita proposta de Mavi.

Sábado, 28 de dezembro

Filipa vai à delegacia denunciar Rudá. Santiago ajudaMavi no plano contra Rudá. Viola finge para Dulce que está dopada. Viola recupera a lucidez e percebe que estava sendo manipulada por Mavi. Luma desconfia que Filipa tenha se aliado a Mavi e tenta alertar Rudá. Fátima rejeita as flores e o bilhete do admirador secreto, pensando serem de Robson. Filipa agride Rudá, que desmaia. Mércia e Mavi trocam ofensas entre si. Michele conta a Daniel que contratou um advogado para Cristiano. Viola finge para Mavi que está dopada. Rudá acorda e percebe que está sozinho no barco, em alto mar.

As informações sobre o resumo dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora.