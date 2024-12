'Garota do Momento': Resumo dos capítulos da novela de 23/12 a 28/12

Ronaldo e Bia vão embora do clube. Maristela fica sabendo do incêndio no Clube Serenata. Vera sugere que a festa de lançamento do sabonete da Perfumaria Carioca seja no Clube Gente Fina, e Juliano aceita. Juliano pega a réplica da joia furtada de Maristela, e Basílio acompanha seus movimentos. Lígia se incomoda por Celeste não revelar a Raimundo o que Mauro lhe fez. Anita e Iolanda se juntam para ajudar na organização da festa. Arlete desabafa com Beatriz sobre sua neta, sem saber que se trata de Bia. Juliano manipula Marlene para que ela não reivindique seus direitos pela fórmula do sabonete. A festa de lançamento do novo sabonete é um sucesso. Edu e Celeste se encantam um pelo outro. Beto se declara para Beatriz, sob o olhar furioso de Bia.

Terça-feira, 24 de dezembro

Beatriz afirma a Beto que ainda desconfia de seu comportamento com Basílio, e Bia registra. Edu tira Celeste para dançar. Ulisses se declara para Glorinha. Mauro chega ao baile e confronta Celeste. Lígia impede Mauro de se aproximar de Celeste. Clarice elogia Beatriz. Beatriz visita Carmem, que aconselha a neta sobre seu dilema entre o amor por Beto e a lealdade a Basílio. Juliano comemora o sucesso do novo sabonete da Perfumaria Carioca. Basílio descobre que Juliano tem um caso com Zélia. Juliano permite que Zélia adultere o esquema de bolsas de estudo da Magnifique, sem que Clarice saiba. Beatriz decide perdoar Beto pela suposta agressão a Basílio.

Quarta-feira, 25 de dezembro

Beto afirma a Beatriz que só reatará o namoro quando ela acreditar que ele não bateu em Basílio. Maristela percebe que Juliano voltou a se relacionar com Zélia. Teresa conversa com Lígia e Clarice sobre sua relação com Alfredo. Edu pede ajuda a Guto para conseguir o telefone de Celeste. Ronaldo se nega a ajudar Bia. Sérgio conta a Alfredo que o quadro de Anita em seu programa é um sucesso. Maristela é informada de que o incêndio no clube foi criminoso. Maristela deduz que Bia está por trás do ocorrido. Bia sabota a agenda de compromissos de Beatriz. Jacira percebe o encantamento entre Alfredo e Anita. Beatriz e Beto descobrem que a agenda do dia foi sabotada.

Quinta-feira, 26 de dezembro