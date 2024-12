'12.12: O Dia': veja teaser do representante da Coreia do Sul no Oscar

Apesar de ter sido escolhido para representar a Coreia no Oscar, ele não estava na lista de pré-selecionados. Dessa forma, ele não estará na lista final de candidatos, prevista para sair em janeiro.

Recentemente, o atual presidente do país, Yoon Suk-yeol, decretou a Lei Marcial gerando um caos político e social na Coreia do Sul. Em meio a protestos e votação dos deputados, a moção para o impeachment de Suk-yeol foi aprovada e, agora, será analisada pelo tribunal do país.

Cena do filme sul-coreano "12.12", ele representa o país no Oscar 2024 Imagem: Cortesia Sato Company

"12.12" retrata, no entanto, o golpe liderado por Chun Doo-gwang, interpretado no filme pelo ator Hwang Jung-min. Ele levou o prêmio de melhor ator pelo seu papel em uma das premiações mais importantes do país, o Baeksang Arts Awards.

O ator Jung Woo-sung interpreta o comandante da Defesa, Lee Tae-shin, que atuou contra a ação militar no golpe de 1979. Quem também está no filme, com uma participação especial, é Jung Hae-in, que estará no Brasil dia 12 de janeiro para um encontro com seus fãs no Vibra São Paulo.

Ficha Técnica

Direção: Kim Sung-soo

Elenco: Hwang Jung-min, Jung Woo-sung, Lee Sung-min, Park Hae-joon, Kim Sung-kyun

Produção: Hive Media Corp

Produtor: Kim Won-kuk

Direção de Fotografia: Lee Mo-gae

Design de Produção: Jang Geun-young

Design de Figurino: Kwak Jung-ae

Duração: 141 minutos

Classificação Indicativa: 12 anos