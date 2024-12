Abuso e ameaça: Drama de Celeste em 'Garota do Momento' comove público

Vera (Tatiana Tibúrcio) também apoiou a jovem. Além disso, ela tem desconfiado de que Mauro não é Genoca (Caio Manhente), com quem Celeste troca cartas. Ela, então, decidiu guardar as cartas para, mais adiante, ajudar Celeste a descobrir toda a farsa.

"Vocês duas tinham razão, o Mauro é um patife. Ele tentou me beijar a força. Eu disse não e ele me colocou para fora do carro e me fez ir a pé para casa", contou ela a Lígia e Vera.