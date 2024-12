Yasmin Brunet avalia lipedema: 'Morria de vergonha das minhas pernas'

Após deixar a casa do "BBB 24", da Globo, Yasmin descobriu o que estava acontecendo, de fato. "O lipedema é uma doença genética que se manifesta em mulheres. A partir da presença do estrogênio, as pacientes passam a ter um crescimento desordenado da gordura das coxas, joelhos, pernas e braços. O resultado é uma desproporção no corpo. Além disso, devido à inflamação crônica desse tecido, as mulheres afetadas apresentam dor formação de hematomas, deformidade da gordura, da pele e lesão das veias e cartilagens dos joelhos", explicou o Dr. Fábio Kamamoto, diretor do Instituto Lipedema Brasil.

Yasmin também descobriu uma alergia severa ao glúten, que agravava a condição. "Quando comia glúten, tudo piorava, a inflamação no corpo aumentava, o que resultava em mais dor e desconforto", ressaltou.

No "BBB", Yasmin desenvolveu uma compulsão alimentar devido ao estresse e ansiedade. "Saí com 10 kg acima do meu peso, superinflamada e com o lipedema no pior que já esteve", avaliou.

Brunet foi sinalizada pelo médico cirurgião vascular Alexandre Amato, que a acompanha até hoje. "Ele me fez ver o lipedema como um amigo, um aviso de que meu corpo está inflamado e que preciso tomar cuidado antes que afete outros órgãos", disse.

Morria de vergonha das minhas pernas. Não conseguia usar muitas calças ou botas, porque elas não fechavam. Era difícil lidar com o peso e o desconforto, sentia como se tivessem duas crianças de 5 anos agarradas em cada perna , Yasmin Brunet

A influenciadora digital explica que fala abertamente sobre seu quadro para ajudar mulheres que enfrentam o mesmo problema. "Nunca pensei que iria receber tanto apoio. Achei que iriam me criticar, que iriam achar que era 'mimimi', mas, ao contrário, muitas mulheres se identificaram e buscaram ajuda", declarou.