'Skeleton Crew': criadores queriam versão infantil de Han Solo e Chewbacca

"Em time que está ganhando, não se mexe". Foi mais ou menos esse ditado que motivou os criadores da série "Skeleton Crew", derivada de "Star Wars" com os personagens Win (Ravi Cabot-Conyers) e Neel (Robert Timothy Smith).

Se na primeira trilogia da saga, Han Solo (Harrison Ford) e Chewbacca (Peter Mayhew) ganharam o coração do público com a amizade entre um humano e um wookiee, a nova produção aposta na amizade do menino Win e do alienígena com jeitinho de elefante Neel.