Rafael Portugal festeja volta ao BBB após três anos e explica por que saiu

Ele não esconde a satisfação por estar de volta ao reality, do qual é fã confesso. "Estou muito feliz com este retorno. O "BBB" é um programa muito popular, e eu adoro."

Origem humilde

Nascido e criado no Realengo, zona oeste do Rio, Rafael precisou trabalhar desde cedo para ajudar a família. "Meu primeiro trabalho foi vendendo cloro e desinfetante de porta em porta, com um carrinho de mão. Depois, trabalhei numa barraca de pastel e caldo de cana. Chegava às 6h da manhã, ligava a estufa e operava a moenda para fazer o caldo de cana. Também fui repositor de mercado e recolhia latinhas para vender no ferro-velho, sempre que precisava de um dinheiro extra. Toda vez que recebia, meu maior prazer era levar o dinheiro para a minha mãe e dizer: 'Mãe, toma, fica com isso. Me dá só o que você achar que eu posso gastar'".

Hoje, ele festeja a oportunidade de trabalhar com o que ama em uma empresa do porte da Globo. "Não sabia fazer nada além de algo relacionado à arte. Não tenho faculdade, só ensino médio. Então, chegar aos 40 anos com um contrato com uma das maiores emissoras do mundo e fazendo parte de um programa tão popular como o "BBB" é muito mais do que eu imaginava."