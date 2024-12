Quem é Emma Spinner, influenciadora brasileira indiciada por 40 crimes

No dia 20 de setembro, em uma conta que ainda está ativa, Emma Spinner publicou o vídeo de uma reportagem sobre seus crimes virtuais, se manifestando. "Mentirosos! Caluniadores! Invejosos! Incapazes! Old school! Vocês fazem as famílias sofrerem por dinheiro! Difamações! Extorsões! Incapazes de serem felizes! Odeiam a felicidade e sucesso conquistado honestamente! Dignamente!", escreveu.

Ela utilizava suas redes sociais para extorquir dinheiro, caluniar e proferir ofensas graves, incluindo racismo e discriminação religiosa contra religiões de matriz afrodescendente. Segundo a PCMG, as vítimas eram expostas a milhares de pessoas, ampliando os danos psicológicos e financeiros.

Emma também exigia pagamentos de vítimas para cessar as ofensas. Segundo o delegado Wesley Amaral, responsável pelas investigações, "a prática da extorsão não exige necessariamente a entrega do dinheiro; basta a exigência para que o crime se aperfeiçoe".

Em julho deste ano, uma usuária do X fez uma publicação pedindo para que ajudassem ela a denunciar o perfil de Emma Spinner. "Uma escrota tá fazendo vários Stories xingando geral. Ela xingou uma amiga minha, e eu respondi. Ela postou meus prints sendo racista comigo, se puderem denunciar no insta eu agradeço", relatou, indicando o perfil da influenciadora.