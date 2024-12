Sabrina Sato e mais: os famosos que invadiram a última edição do BBB

O ator invadiu a casa e deixou uma mensagem enigmática. Ele fez mímicas aos brothers e escreveu: "Atenção: o Brasil pediu" e "Ainda hoje vocês vão descobrir".

Outros famosos que passaram pelo BBB 24

O quadro "Vamo Invadir Sua Casa", comandado por Marcos Veras, ainda trouxe outros convidados ilustres. Jojo Todynho, Ary Fontoura, Milton Cunha, Susana Vieira e Eduardo Sterblitch também deixaram suas marcas na residência.

O ex-BBB Gil do Vigor foi outro que retornou à casa mais vigiada. No breve período, carregou suas malas e fez a dancinha que costumava fazer no BBB 21.