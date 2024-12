Duas descobertas terríveis viram 'Garota do Momento' de cabeça para baixo

No capítulo desta sexta-feira (20) de "Garota do Momento" (Globo), duas descobertas vão deixar a trama bem movimentada.

Com a ajuda de Marlene (Ana Flavia Cavalcanti), Glorinha (Mariana Sena) confirma que seu produto foi sabotado.

Além disso, ao final do capítulo, Beto (Pedro Novaes) descobre que a data do evento de lançamento do sabonete foi adulterada.