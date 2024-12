Após brigar com Mércia, Mavi desconta raiva em irmão biológico

Depois disso, Mércia vai até o local indicado pelo sobrinho de Moema (Ana Beatriz Nogueira) e solta o caiçara. Ao descobrir que a mãe ajudou seu maior rival, Mavi fica ainda mais revoltado.

Disposto a acabar com a felicidade de Mércia, ele tenta destruir a caixa onde a mãe guarda de recordação alguns objetos de seu filho que morreu afogado ainda criança. A amante de Volney (Paulo Rocha) chega bem na hora e os dois declaram guerra um ao outro.

Mércia (Adriana Esteves) recorda a morte do filho em 'Mania de Você' Imagem: Divulgação/Globo

A mulher não deixa barato e, com a ajuda de Luma (Agatha Moreira), estuda o novo projeto que o filho está liderando em Angra para dar o bote na hora certa: Mércia invade a reunião de Mavi com os investidores e ameaça o vilão com o vídeo do assassinato, obrigando o empresário a nomeá-la CEO do grupo.

Mércia, então, toma a frente da reunião e faz mudanças absurdas no projeto. Isso causa desespero em Mavi e incredulidade dos investidores.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.