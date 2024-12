Yuri lembra 1ª treta de A Fazenda com Gilsão: 'Podia ter segurado um pouco'

Em participação no Especial dos Finalistas de A Fazenda 16 (Record), Yuri comentou sobre ter protagonizado, com Gilsão, a primeira treta da temporada.

O que aconteceu

Yuri explicou como o atrito com o personal começou. "Rolou por causa da primeira dinâmica. Não tinha tido troca com ele, ele deu uma provocada pela roupa que eu estava e coloquei ele no banquinho que não queria ele na final."