Resumo novela 'Garota do Momento' da semana: capítulos de 20 a 28/12

Juliano despista Maristela sobre as notas frias para Raimundo. Clarice tem a ideia de fazer uma ação conjunta da Magnifique com a Perfumaria Carioca. Basílio conta a Beatriz sua suspeita sobre Clarice e Juliano. Jacira sente ciúmes da comida de Anita. Alfredo dá as boas-vindas a Anita e Nelson em seu programa. Com a ajuda de Marlene, Glorinha confirma que seu produto foi sabotado. Juliano aprova a ideia de Clarice de popularizar a Magnifique. Carlito alerta Marlene sobre o caráter de Juliano. O quadro de Anita no programa de Alfredo é um sucesso. Ronaldo chantageia Bia para jantar com ele. Beto descobre que a data do evento de lançamento do sabonete foi adulterada.

Sábado, 21 de dezembro

Beto se desespera com a troca das datas, e Beatriz se oferece para ajudá-lo. Celeste se defende de Mauro, que a ameaça. Lígia ajuda Celeste, e exige que Ronaldo confronte Mauro. Vera desconfia de que Mauro não é Genoca e decide guardar as cartas do rapaz misterioso. Ronaldo tenta demitir Mauro, que ameaça revelar a Celeste que foi ele quem sugeriu que o rapaz se passasse por Genoca. Marlene cobra de Juliano seu reconhecimento pela fórmula do sabonete. Juliano furta uma joia de Maristela para pagar a festa de lançamento do novo sabonete, e Basílio descobre. Os amigos de Beto e Beatriz os ajudam a consertar a troca das datas para o lançamento. Bia exige que Ronaldo a ajude a acabar com a festa. Bia destrói o vestido de Beatriz.

Segunda-feira, 23 de dezembro

Ronaldo e Bia vão embora do clube. Maristela fica sabendo do incêndio no Clube Serenata. Vera sugere que a festa de lançamento do sabonete da Perfumaria Carioca seja no Clube Gente Fina, e Juliano aceita. Juliano pega a réplica da joia furtada de Maristela, e Basílio acompanha seus movimentos. Lígia se incomoda por Celeste não revelar a Raimundo o que Mauro lhe fez. Anita e Iolanda se juntam para ajudar na organização da festa. Arlete desabafa com Beatriz sobre sua neta, sem saber que se trata de Bia. Juliano manipula Marlene para que ela não reivindique seus direitos pela fórmula do sabonete. A festa de lançamento do novo sabonete é um sucesso. Edu e Celeste se encantam um pelo outro. Beto se declara para Beatriz, sob o olhar furioso de Bia.

Terça-feira, 24 de dezembro