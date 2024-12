Príncipe William e Kate revelam cartão de Natal com memória especial; veja

Kate Middleton, 42, e príncipe William, 42, divulgaram o tradicional cartão de Natal de 2024 da família nesta quinta-feira (19).

O que aconteceu

O casal escolheu um momento especial com os filhos para celebrar a ocasião. Na imagem, George, Charlotte e Louis aparecem sorridentes e abraçados aos pais em meio a um dia no campo.

A foto utilizada é do dia em que Kate Middleton gravou um vídeo para anunciar que havia encerrado sua quimioterapia. Segundo a BBC, os registros foram feitos em agosto, quando Will Warr capturou as imagens da família real em Norfolk, no Reino Unido.