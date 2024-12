Por onde anda a Pepa de 'Cabocla'? Atriz venezuelana teve carreira breve

Vida em família no exterior

Sem trabalhar mais como atriz, Elena Toledo, hoje com 49 anos, mantém seu Instagram com pouco mais de 2.000 seguidores. Na rede social, ela compartilha também fotos do início da carreira, mas foca registros familiares.

Nas fotos mais atuais, Elena surge ao lado de sua filha, Valentina, e da neta, quase sempre em Miami (EUA). Veja como está a intérprete de Pepa em "Cabocla":