'Não me sinto confortável', diz Nicole Bahls sobre a ideia de ser mãe

Focada no Casa Bahls, seu canal no YouTube, Nicole garante que em 2025 trará mais novidades e diz que Virgínia a inspira. "Ela me inspira em tudo. Como empreendedora, como mãe, como amiga. Ela é exemplo para muita coisa. Ela não perdeu a essência dela, acho que esse é o mais importante", elogiou.