MC Ryan SP ostenta carro avaliado em R$ 4 milhões com rosto de MC Kevin

MC Ryan SP apareceu ao lado da namorada Giovanna Roque com sua Lamborghini Huracán avaliada em cerca de R$ 3 milhões. Homenagem para MC Kevin foi feita.

O que aconteceu

Funkeiro fez um post no Instagram ostentando o carro de luxo. Com as fotos é possível ver a homenagem ao MC Kevin - que morreu em 2021. O rosto do MC foi estampado no capô do veículo.

"Inesquecível", descreve uma das estampas adesivadas ao lado do rosto de MC Kevin.