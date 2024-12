Maurício Destri sobre distanciamento de Bruna Marquezine: 'Não nos odiamos'

Maurício Destri explicou por que se afastou de Bruna Marquezine, sua ex-namorada, e afirmou que eles não se odeiam.

O que aconteceu

Destri disse que o fato de ele e Marquezine terem se distanciado não significa que passaram a se odiar. "Não nos falamos mais por consequências da vida, mas se nos encontrarmos em algum lugar, vamos nos cumprimentar, nos abraçar. Não nos odiamos. Muito pelo contrário, continuamos vibrando um pelo outro", declarou em entrevista ao jornal O Globo.

O ator destacou que, assim como a de Bruna, sua vida também seguiu após o namoro entre eles. "A vida seguiu para nós dois. Ao meu ver, a vida da Bruna está muito próspera, e com toda certeza do mundo a minha vida também está. Estou muito feliz com todas as coisas que vêm acontecendo. Vamos em frente. A vida está aí, linda, para vivermos e sermos felizes".