Mãe de criança que queria lugar no avião processará Leo Lins: 'Ofendida'

Aline Rizzo, mãe da criança envolvida no vídeo sobre a troca de lugar num avião, vai entrar com um processo contra o humorista Leo Lins. Em entrevista a Splash, ela desabafou sobre o caso e os ataques que tem recebido.

O que aconteceu

O comediante fez piada com o caso da janela do avião e chegou a citar o assassinato de Isabella Nardoni. "Pau no c* aquela arrombada, né? 'Ai, meu filho quer ir na janela'. O Nardoni mostra pra ele onde é a janela. Chato do c*ralho, vai tomar no c*", disse Lins em um vídeo.

Aline recebeu o vídeo de Leo Lins de seguidores que passaram a acompanhá-la depois do caso. Ela reforçou que não pediu para trocar de lugar com a passageira Jeniffer Castro, nem gravou o vídeo — uma terceira pessoa foi responsável pela gravação. Mesmo assim, as piadas e os ataques continuaram.