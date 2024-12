Luigi Mangione deve ser transferido para mesmo presídio de Diddy, diz TV

Luigi Mangione, 26, acusado pela morte do CEO da United HealthCare nos Estados Unidos, deve ser transferido para o mesmo presídio de Sean "Diddy" Combs, 55.

O que aconteceu

O suspeito chegou nesta quinta-feira (19) a Nova York, onde será indiciado pelas acusações federais de assassinato. Durante uma audiência, ele concordou com a decisão de ser transferido para o local.

Mangione deve ficar preso no Centro de Detenção Metropolitana do Brooklyn (MDC). Segundo informações da CNN e ABC News, a polícia espera deter o jovem no local, mesmo presídio em que Diddy está detido desde setembro.