Luana pede para que fãs parem de atacar Albert: 'Nós dois erramos'

Luana postou um vídeo no seu perfil do Instagram pedindo para que seus fãs parem de atacar Albert, peão com que teve intensos embates na A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Luana disse que teve um encontro com Albert, Flora e Fernando e que já conversou com os participantes sobre algumas rusgas que tiveram no reality.

Ela disse. "O que quero falar aqui com vocês é a respeito de algumas mensagens que o Albert está recebendo. O que aconteceu no jogo, ficou lá, sabe? Ele não teve atitudes muito legais, eu também não, acho que todos nós erramos".