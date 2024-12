Fernanda Montenegro sobe escadas para gravação: 'Tinha que fazer exercício'

"Onde é que eu sento?", a atriz pergunta para a filha, protagonista de "Ainda Estou Aqui", filme brasileiro pré-selecionado para o Oscar de Melhor Filme Internacional.

"Falta um brilho! A gente quer fazer tudo bem, né?! (...) O cabelinho está bom, meu querido?", pergunta Montenegro antes de iniciar as gravações no set de filmagens e se despedir de Fernanda Torres. "A gente se fala depois", diz.

O bastidor da campanha foi compartilhada pela conta do Instagram do banco Itaú em conjunto com os perfis de Torres e Montenegro. Assista: