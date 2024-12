Feito de trouxa, Raimundo revela podre de Juliano em 'Garota do Momento'

Maristela (Lilia Cabral) e Juliano (Fabio Assunção) em 'Garota do Momento' Imagem: Beatriz Damy/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Ronaldo aceita a proposta de aliança com Bia. Beatriz é um sucesso na coletiva de imprensa, e Beto fica encantado com a amada. Nelson anuncia sua permissão para que Anita trabalhe com Alfredo, e Edu desconfia.

Glorinha decide investigar a sabotagem a seu produto de cabelo. Maristela e Juliano anunciam a festa de lançamento do novo sabonete. Bia e Ronaldo planejam acabar com a festa da perfumaria.

Vera pede que Lígia interfira na relação de Celeste com Mauro. Bia e Ronaldo alteram a data do evento de lançamento do novo sabonete da Perfumaria Carioca.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.