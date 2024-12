De biquíni, Bianca Bin posta rotina intensa de treinos e expõe corpo sarado

Ela se exercita no conforto da própria casa e já contou que seu exemplo e seus hábitos de exercícios têm ajudado seus seguidores. "Muitos mandam mensagem que estão praticando, melhorou a saúde, emagreceu. Fico muito feliz porque sei que junto com isso vem a longevidade, a gente cuida do outro, da nossa sociedade".

Bianca Bin assumiu que o marido, Sergio Guizé, sempre dá uma forcinha na rotina saudável. "Guizé me inspira mais do que inspiro a ele. Ele faz mais devagar, mas pega mais peso e faz com um personal. A gente não pratica exercício junto, curtimos pedalar juntos".