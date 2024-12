Atração do CarnaUOL, Christina Aguilera celebra 44 anos com foto de topless

Assinante UOL e cliente PagBank

O assinante UOL pode comprar até 6 ingressos inteiros por CPF com desconto de 10%. O benefício não vale para meia-entrada e estará disponível no site do Clube UOL, basta acessar o destaque, fazer login e senha e seguir o passo a passo. Após acessar o código de desconto, vá ao site Eventim para realizar a compra.

O cliente PagBank pode comprar ingressos para o CarnaUOL 2025 com 10% de desconto com pagamento no Cartão PagBank em até 3x sem juros

Serviço

Quando: 8 de fevereiro (sábado), 12h

Onde: Allianz Parque (Av. Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca, São Paulo - SP)

Classificação etária: 16 anos

Mais informações: Instagram @carnauoloficial

Vendas: Eventim

Quanto:

Cadeira Superior - R$ 195,00 (estudante) / R$ 234,00 (social) / R$ 351,00 (pré-venda UOL) / R$ 390,00 (inteira)

Cadeira Inferior - R$ 295,00 (estudante) / R$ 354,00 (social) / R$ 531,00 (pré-venda UOL) / R$ 590,00 (inteira)

Pista - R$ 345,00 (estudante) / R$ 414,00 (social) / R$ 621,00 (pré-venda UOL) / R$ 690,00 (inteira)

Front Stage Pag Bank - R$ 945,00 (estudante) / R$ 1.014,00 (social) / R$ 1.221,00 (pré-venda UOL) / R$ 1.290,00 (inteira)

FRONT STAGE BANK*

Valor total Meia: R$945,00 (sendo R$345,00 do ingresso + R$600,00 do pacote)

Valor total Social: R$1.014,00 (sendo R$414,00 do ingresso + R$600,00 do pacote)

Valor total Inteira: R$1.290,00 (sendo R$690,00 do ingresso + R$600,00 do pacote)