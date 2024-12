Carol Peixinho posta fotos de biquíni e arranca suspiros: 'Perfeição'

Carol Peixinho, 39, chamou atenção e recebeu elogios dos seguidores ao postar fotos na praia nesta quarta-feira (18).

O que aconteceu

A ex-BBB postou uma série de cliques de biquíni, renovando o bronzeado. Ela apostou em um modelo preto sem alças e completou o look com um chapéu para se proteger do sol.

As fotos foram feitas em Salvador, na Bahia. "Sou muito feliz no verão", disse Peixinho no Instagram, aproveitando os dias de calor em sua terra natal.