Brandi Glanville descreve 'derretimento' do rosto: 'Me matando lentamente'

A ex-modelo reforçou que a principal suspeita é a do parasita, mas isso ainda não é um consenso e reforça que quer uma resposta urgente. "Você poderia fazer qualquer coisa comigo e eu aceitaria. Eu tive dias de aparência normal, não semanas. Quem me dera. Mas isso vai e volta", desabafou.

No fim de semana, só inchou no lado direito do meu rosto, então parecia que eu tinha uma almôndega muito grande no lado direito da bochecha , Brandi Glanville

A influenciadora digital descreveu o inchaço como sendo preenchido por um "fluido oleoso", o que é "nojento e muito repulsivo".

Glanville também diz sentir algo se movendo nesses pontos de inchaço. "Sempre que tenho calafrios, geralmente é uma infecção. Então começo a sentir um zumbido no ouvido e, oque quer que esteja no meu rosto, se mexendo, começa a se mover novamente. E aí meu rosto começa a afundar de novo", detalhou.

Brandy comentou todo seu sofrimento com a situação, além da vergonha de sair em público. "É difícil se esconder durante o Natal, quando todo mundo está fazendo suas festas. É deprimente. Isso machuca minha mente e meu coração", confessou.