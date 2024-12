Bela Gil homenageia Preta Gil em dia de cirurgia: 'Com você sempre'

Bela Gil, 36, fez um post pra expressar seu apoio à irmã, Preta Gil, 50. A cantora passa por uma longa cirurgia nesta quinta-feira (19).

O que aconteceu

A chef de cozinha resgatou uma foto da infância e outro clique atual ao lado de Preta. Na foto antiga, Bela aparece no colo da irmã, enquanto a mais recente mostra as duas juntas no hospital.

Bela dedicou suas palavras à recuperação da artista. "Tô com você sempre, na energia do amor e da cura. Te amo gigante, irmã!", escreveu Bela no Instagram.