Após fazer sucesso na televisão, Anita ganha nova inimiga terrível

No capítulo de sexta-feira (19), da novela "Garota do Momento" (Globo), Anita (Maria Flor) faz sucesso no programa de Alfredo Honório (Eduardo Sterblitch).

O que vai acontecer

Após relutar, Nelson (Felipe Abib) deu permissão para a esposa trabalhar na televisão. Com isso, Anita ganha um quadro fixo no Alfredo Honório Show.