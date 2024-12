Aos prantos, Raissa Barbosa diz estar grávida e que pai não quer assumir

Apesar do momento delicado, ela afirmou se sentir forte e agradeceu o apoio dos fãs. "Eu sempre busquei a felicidade e, agora, vou cuidar do meu filho com muito amor, independente do que aconteça". O pai da criança que Raissa está esperando ainda não teve a identidade revelada.

Em julho de 2021, a ex-Fazenda chegou a engravidar, mas perdeu o bebê. "Eu tinha descoberto há pouco tempo. À noite passei muito mal e não sabia o real motivo, e era a perda do meu bebê. Quando cheguei na médica, no momento em que me atendeu, pediu ultrassonografia e o coração do meu bebê já não batia mais", disse ela na época.