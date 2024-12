Antes de deixar Record, Rodrigo Faro comandará especial de final de ano

A confraternização ainda terá apresentações de Barões da Pisadinha e do cantor Mano Walter. E, assim como nos outros anos, acontecerá o amigo secreto da Família Record, no qual o público será convidado a adivinhar quem tirou quem e quais são os presentes.

Saída de Rodrigo Faro da Record

Rodrigo Faro anunciou no dia 5 de dezembro que sua trajetória de 16 anos na Record chegou ao fim. Em um comunicado divulgado nas redes sociais, o apresentador afirmou: "[Foi] uma decisão tomada com muita reflexão e com o coração cheio de gratidão. Foram anos de aprendizado, desafios, e realizações que levarei para sempre comigo".

Ele apresentava o Hora do Faro desde 2014. Antes, substituiu Márcio Garcia no programa O Melhor do Brasil, além de também ter apresentado os realities Ídolos e Canta Comigo.