A Fazenda: Sidney no 2º lugar da enquete mostra como Brasil é polarizado

A final da 16º edição de A Fazenda (Record) acontece na noite desta quinta-feira (19), e a parcial da enquete UOL aponta que Sacha será o grande campeão e Sidney, grande oponente dele no jogo, em segundo lugar. O cenário foi tema do Central Splash de hoje.

Dieguinho acredita que, diante do crescimento de Sidney nas enquetes, os aliados acabam se prejudicando. Yuri e Gui, que são amigos do ator e queridinhos da torcida, ficaram em segundo plano nas votações.