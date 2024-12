3 motivos para 'Bagagem de Risco' estar no top 10 da Netflix

O novo thriller de ação da Netflix faz do aeroporto um cenário de pura tensão em plena véspera de Natal. "Bagagem de Risco", dirigido por Jaume Collet-Serra, é sobre um agente infeliz que tenta salvar o dia — isso ao tentar impedir a morte de centenas de passageiros. O filme, lançado há uma semana no Brasil, ocupa o top 10 dos mais assistidos do streaming e é uma daquelas opções totalmente incomuns para a data temática. Afinal, você não deve se enganar pela trilha musical que embala o início da trama.

O que aconteceu

Atenção! Spoilers a seguir

Taron Egerton — conhecido por Rocketman (2019), interpreta Ethan, que é alterado de posição na empresa em que atua como agente, dentro do aeroporto. Assim, em um dia fatídico, é ele quem fica responsável pelo raios X das bagagens na área de embarques.