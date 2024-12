Sacha merece ser campeão de A Fazenda? Chico Barney e Bárbara Saryne opinam

A grande final da 16ª edição de A Fazenda (Record) será na quinta-feira (19), e Sacha Bali é o grande favorito ao prêmio. Ele disputa o primeiro lugar contra Gui, Sidney e Yuri. O favoritismo do ator foi assunto no Central Splash desta quarta-feira (18).

Chico Barney avaliou como seria sua final ideal. Para ele, Luana, que já foi eliminada, é a "campeã moral da edição". O favorito, Sacha Bali, ficaria em segundo lugar. No entanto, ele admite que este cenário é impossível.

O colunista acredita que Sacha já está com a mão no prêmio. A enquete do UOL mostra este cenário, com Sidney ficando em segundo lugar, seguido de Yuri e Gui. Chico acredita que a torcida de Bali não vai deixar que este resultado se concretize.