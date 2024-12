Rafa Brites diz que costuma frequentar motel com Felipe Andreoli: 'Adoro'

Rafa Brites, 38, contou que ela e o marido, Felipe Andreoli, 44, têm o hábito de frequentar motéis para apimentar a rotina do casal.

O que aconteceu

Brites explicou que ela e Andreoli são bastante unidos, que amam ficar juntos e costumam ter dias só para os dois. "Toda semana não conseguimos, mas a cada 15, 20 dias fazemos alguma coisa só a gente, [como] ir em motel, [que] eu adoro, porque sai de casa", declarou durante participação no podcast Pod Delas.

Ela contou que a presença dos filhos em casa a deixa apreensiva para manter intimidades com Felipe. "Casa com filho é tudo perto, por mais que você consiga um lugar, não consigo relaxar, parece que a qualquer momento vai entrar uma criança, eles [os filhos] vêm para nossa cama quase todas as noites. Então conseguimos tirar uns dias assim, a gente vai no motel, às vezes pega um hotel chique, janta, fica lá, leva caixinha de som, um vinho bom, vela, levo uma camisola de seda, e acho legal que há o mundo da fantasia, momento de lúdico do casal".