Preta Gil se submete a nova cirurgia e pede orações: 'Vontade de viver'

Preta Gil, 50, deu entrada nesta quarta-feira (18), no Hospital Sírio Libanês, a fim de iniciar os preparativos para uma nova cirurgia que fará.

O que aconteceu

A cantora publicou uma foto já no quarto de hospital, acompanhada do filho, Francisco Gil, 29. "Aqui estou eu, mais uma vez diante de uma cirurgia muito grande - mas minha fé, minha vontade de viver, é maior que tudo!", declarou ela, na legenda do post.

Apesar das dificuldades, Preta afirma ser grata por poder contar com uma boa assistência médica, além do apoio de familiares e amigos. "Gratidão por poder me tratar, por estar cercada de médicos muito competentes [e de] um amor que transborda vindo da minha família, dos meus amigos e de vocês [fãs]."