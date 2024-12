Felipe Neto nega ter sido convidado por Janja para integrar governo Lula

Felipe Neto negou que tenha sido convidado pela primeira-dama Janja para integrar a parte de comunicação do governo Lula.

O que aconteceu

Youtuber chamou de fake news a notícia de que ele, supostamente, teria sido "sondado" por Janja para liderar a comunicação digital do governo. Em postagem no X, Felipe afirmou que jamais tocou no assunto com a primeira-dama.